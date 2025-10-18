第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の予選会が１８日、東京都立川市の陸上自衛隊立川駐屯地から国営昭和記念公園までのハーフマラソン（２１・０９７５キロ）のコースで行われている。暑さ対策で、開始を約１時間早めて午前８時３０分にスタートしたレースは、山梨学院大のブライアン・キピエゴ（３年）が個人トップの１時間０分１６秒でゴール。日本人トップは中央学院大の近田陽路（４年）で全体７位の１時間