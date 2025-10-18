去年以降、品薄や価格高騰など、コメをめぐる環境の不安定さが心配されていますが、一人の大学生がある思いを持って実家で生産したコメをブランド化。10月17日、販売にこぎ着けました。 ■大学生“おじいちゃんのコメ”をブランド化！ 新潟県三条市のスーパーに10月17日朝運び込まれた160袋のコメ。熊倉一真さんは、大学で会社経営などを学ぶ学生でありながら、今年8月、コメを販売する事業を立ち上げました。【こと