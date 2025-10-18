青空のもと、新潟県柏崎市の畑で地元の園児たちが元気な声を響かせながら、サツマイモ掘りに挑戦しました。 10月17日、柏崎市内の畑に集まったのは、地元・高田保育園の園児26人。軍手をつけた園児たちが興味深そうに畑を見つめます。そして、明るい声を響かせながら、お待ちかねのサツマイモ掘り体験がスタート。地面の下で大きく育ったサツマイモを全員で協力して掘り起こしていきます。【園児】「楽しい。掘るところ（が