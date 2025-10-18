17日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は3日ぶりに反発し、前日比238ドル37セント高の4万6190ドル61セントで取引を終えた。アメリカと中国の貿易摩擦を巡る懸念が後退し、幅広い銘柄で買い注文が優勢となった。トランプ大統領は11月から課すと表明した中国に対する100％の追加関税について「持続可能ではない」との考えを示した。また、習近平国家主席と2週間後に会談する予定だとし、米中の対立激化を巡る不安が後退し