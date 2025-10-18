ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は１７日（日本時間１８日）、ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（７回戦制）第４戦の試合前会見に出席し、「金権批判」に反論した。今シリーズは年俸格差も話題だ。チームの年俸総額はドジャースがメジャートップの３億５０００万ドルでブルワーズは１億２１６７万ドルで２２位。米メディアでは「ダビデとゴリアテ」の戦いになぞらえるケースが多い。ちなみにダビデは旧約聖書に出て