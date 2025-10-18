丸亀警察署 18日午前６時前、丸亀市城西町の県道で、普通乗用車が道路左側を走っていた自転車を後ろからはねました。自転車に乗っていた70歳ぐらいの男性が病院に運ばれましたが、約１時間後に死亡が確認されました。現場にかけつけた警察官が、車を運転していた丸亀市今津町の会社員の男（22）を過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕しました。男の呼気から、基準値を超えるアルコールが検出されました。男は「飲酒運転と、自