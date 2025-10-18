今年度の文化勲章に野球の王貞治さんら8人、文化功労者には声優の野沢雅子さんら21人が選ばれました。【映像】王貞治さんのコメント「皆さんと一緒にここまでこれたってこと、改めて良かったと思いますし、改めてみなさんに感謝の意を表してありがとうございましたと言いたいですね」「少しでも恩返しができればと思います」（王貞治さん）文化功労者には『ドラゴンボール』の孫悟空役などで知られる、野沢雅子さん（88）ら21