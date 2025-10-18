俺がチームを引っ張る。そんな気概が十分に感じ取れる半荘だった。10月17日、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」の第2試合、渋谷ABEMASからは多井隆晴（RMU）が出場。終盤での逆転に成功し、不調のチームを救った。【映像】多井vsたろう 超白熱のオーラス“デットヒート”当試合は起家からU-NEXT Pirates・鈴木優（最高位戦）、KONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）、赤坂ドリブンズ・鈴木たろう（協会）、KONAMI