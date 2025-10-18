【ニューヨーク共同】米電気自動車（EV）大手テスラが提案したマスク最高経営責任者（CEO）への最大1兆ドル（約150兆円）規模の報酬案を巡り、米議決権行使助言会社は17日、反対を推奨した。11月6日の株主総会で採決される。