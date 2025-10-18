17日、関越道でトラックと乗用車が衝突した事故で、死者は2人になりました。警察は乗用車を運転していた男を酒気帯び運転などの疑いで逮捕しました。【映像】現場の様子17日午前、関越道下りの本庄児玉インターチェンジ付近で、トラックと乗用車が衝突しました。乗用車には5人が乗っていて男性2人が死亡し、他の3人も重軽傷を負いました。警察は乗用車を運転していた会社員の大澤弘明容疑者（52）を酒気帯び運転などの疑いで