モハ11のアントとは反対側の走行シーン。行き先表示は「燕」。路面電車区間を走行するための床下の排障器に要注目昭和初期の1933年に開業、1960年代半ばまで地域の移動手段として存在感を示したものの、マイカー普及で衰退。1999年４月に全線廃止された鉄道……それが新潟交通電車線です。路線は県庁前（新潟市）〜燕（燕市）36.1キロ（廃止時）。代表的車両３両が、今も廃止時の終点だった旧月潟駅で保存されます。電車と電動貨車