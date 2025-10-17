フレグランスメゾン「クリード（CREED）」が、豊かで芳醇な香りを放つ新作フレグランス「クリード ウード ザリアン オーデパルファム」（50mL 6万500円、100mL 9万200円）を発売する。伊勢丹新宿店メンズ館で先行販売中で、10月22日に全国発売する。 【画像をもっと見る】 新作ウード ザリアンは、洗練された芸術性を愛する人々に捧げるフレグランス。80年の歳月をかけて育まれた貴重なウードの深みあふれる香りに、温かみのあ