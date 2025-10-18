上位10チームが来年1月2、3日の本戦へ第102回東京箱根間往復大学駅伝（箱根駅伝）の予選会が18日、東京・陸上自衛隊立川駐屯地─立川市街地─国営昭和記念公園で行われている。来年1月2、3日の夢舞台を目指し、ハーフマラソンのコースに42校が参加した。明治大は2年ぶりの出場を目指している。12キロ手前、中継で紹介されたのは森下翔太（4年）だった。プロ野球、阪神の森下翔太外野手と同姓同名で、ネットでも注目を集めた