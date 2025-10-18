ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズを展開するセガプライズ。今回は2025年10月10日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「初音ミク×シナモロール」グッズを紹介します☆ セガプライズ サンリオ「初音ミク×シナモロール」グッズ © CFM© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662367 登場時期：2025年10月10日より順次投入店舗：全国のゲームセンターなど サンリオの人