消費者にはすっかり忘れ去られた備蓄米だが、コメ業界は新たな不安に悩まされている。進次郎氏はコメ政策そっちのけで総裁選に全集中…“農相サボタージュ”に地元からも悲鳴小泉進次郎農相は14日の会見で、政府備蓄米の買い戻しについて「早計ではないか」と話し、当面は価格動向を見極める方針を示した。備蓄米を巡っては、JA全中の山野徹会長が、2025年産米で増産が進み需給が緩和した場合、「備蓄米の機動的な買い戻し対応