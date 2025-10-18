ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。今回は2025年10月より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「おさるのジョージ」グッズを紹介します！ セガプライズ「おさるのジョージ」グッズ 登場時期：2025年10月より順次投入店舗：全国のゲームセンターなど アニメも人気の「おさるのジョージ」グッズが、セガプライズから続々登場。2025年10月は実