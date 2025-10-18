8時のNHK大河から始まって、9時のTBS、10時台のテレビ朝日、日本テレビと連ドラが重なる日曜夜。今期は民放3枠が10月12日に一斉にスタートした。世帯視聴率ではTBSの「ザ・ロイヤルファミリー」が11.7％（関東地区＝ビデオリサーチ調べ）と“日曜劇場”の強さを見せつけ、テレ朝「すべての恋が終わるとしても」、日テレ「ぼくたちん家」の2番組を足しても届かないほど、大きくリードしている。【もっと読む】手越祐也7年ぶりドラ