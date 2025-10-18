【城下尊之芸能界ぶっちゃけトーク】萩本欽一がノーギャラでもテレビをやりたかった理由…“欽ちゃん”に再び光を女優・米倉涼子（50）に関して、週刊文春が「麻薬取締法違反容疑で本格捜査」と報じたことで業界は大騒動だ。文春によれば、2時間半のガサ入れで複数の薬物・器具が押収されたとなっている。今後、米倉が逮捕されるのか、このところキャンセルが多かった仕事がどうなるのかと騒がしくなっているのだ。確かに