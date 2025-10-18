【モスクワ共同】ロシアのドミトリエフ大統領特別代表（外国投資・経済協力担当）は16日、ロシアと米国の国境線があるベーリング海峡にトンネルを建設することをX（旧ツイッター）で提案した。両国の大統領の姓から「プーチン―トランプ」トンネルと称し、両国の団結の象徴となると主張した。ドミトリエフ氏は16日の米ロ首脳電話会談後に構想を投稿。米アラスカ州とロシアのチュコト半島を結ぶ全長約112キロのトンネル建設には