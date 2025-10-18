【ソウル共同】カンボジアを拠点にフィッシング詐欺に関与した疑いで拘束された韓国人64人が18日、韓国政府のチャーター機で仁川国際空港に到着した。多くに韓国で拘束令状が出ており、機内で拘束された。聯合ニュースが伝えた。