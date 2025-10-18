アメリカのトランプ大統領は、ウクライナのゼレンスキー大統領と会談し、巡航ミサイル「トマホーク」の供与をめぐって協議しました。【映像】トランプ大統領のコメントトランプ大統領は17日、ホワイトハウスで今年3回目となるゼレンスキー大統領との会談に臨みました。トランプ氏は会談の冒頭、ウクライナが求めている長射程の巡航ミサイル「トマホーク」の供与について、慎重な姿勢を示しました。「トマホークは非常に強力