ウォルト・ディズニー・ジャパンは16日、神奈川県立こども医療センターでCSR活動「こども病院イニシアチブ」の一環として、読み聞かせイベント「Disneyストーリータイム」を開催した。【画像】ミッキーマウスが登場した読み聞かせイベントの模様同イベントは、日本テレビホールディングス、講談社の協力による日本オリジナルの読み聞かせプログラムで、病気と向き合うこどもたちや家族に、物語を通じて癒しや勇気を届けること