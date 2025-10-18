回転寿司の4大チェーンといえばスシロー、はま寿司、くら寿司、かっぱ寿司の4社です。かっぱ寿司は業界最大手でしたが、原価率を下げたことが「安かろう悪かろう」のイメージにつながり、2000年代に台頭した3社に追い抜かれてしまいました。ただ、現在はそのイメージを払拭しつつあります。4大チェーンは、似ているようで実は価格設定や“リアル回転寿司”の有無などに差異があります。直近の国内店舗数ランキングは下記の通り