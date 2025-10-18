大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2023年7月7日記事は取材時の状況）＊＊＊多くの企業が新入社員を迎え入れる春以降、新卒はもちろん、転職してきた人たちで職場の空気は一変する。だが、そこに職場を引っ掻き回す“とんでも新入社員”が紛れ込んでくることもあるのだ。“個”が尊重され