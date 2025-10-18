「クリスピー・クリーム・ドーナツ」が、イタリア生まれのチョコレートスプレッド「Nutella（ヌテラ）」と日本初コラボ。「ヌテラ」を使ったコラボドーナツ2種類が、11月1日（土）から期間限定でクリスピー・クリーム・ドーナツ全店舗にお目見えします。クリスピークリーム×ヌテラが日本初コラボ1964年、イタリアで誕生した「ヌテラ」は、ヘーゼルナッツペーストをベースにしたチョコレートスプレッドが世界中で親しまれるスイー