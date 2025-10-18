10月17日、日本テレビ系『ZIP!』に、風間俊介がVTR出演。9月30日に放送された同局のドラマ『217円の絵』でダブル主演を務めた齋藤潤について語った。【関連】フリー転身の風間俊介、独立後の恥ずかしかった失敗を告白「代表取締役って書いたんですよ」今回番組では、今年だけで5本の作品に出演し、注目度が高まっている齋藤の特集コーナーを放送。この中で、『217円の絵』で共演した風間が齋藤にコメントを寄せる場面があった。風