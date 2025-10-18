秋になり、猛暑も和らいできて過ごしやすくなったのは人間だけではありません。様々な虫たちが秋の訪れを感じさせてくれますが、中には農家や植物にとって厄介な虫たちも。最近、身の回りでよく目撃されている虫の中に「チュウゴクアミガサハゴロモ」と呼ばれる害虫がいます。SNSでも「車に複数ついていた」などの目撃情報が上がり、身近な場所で見かけることがあるかもしれません。【体長14〜15ミリ、パッと見は蛾？中国から2017