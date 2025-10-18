神戸銘菓の「瓦せんべい」。かつて市内に80軒以上あった専門店は、今では14軒にまで減少した。そんな“懐かしのおやつ”の灯を絶やすまいと立ち上がったのは、2児の母・和田絵三子さん。2024年、神戸で紡がれた150年超の歴史で“初の女性職人”として「えみり堂」を開業した。その原動力は、「子どもに『おかえり』と言える仕事がしたい」という、ごく普通の母親としての願いだった。フリーライターの川内イオさんが取材した――。