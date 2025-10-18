調教時間が遅くなり、目が覚めると朝刊がポストに入っている時間帯になり、秋を感じます。少し朝寝坊ができて睡眠不足解消かと思いきや、ドジャースが邪魔をしてくれています。朝早く、そして夕方遅くまで仕事のある装蹄師にとって、お昼の仮眠タイムは身体を休める貴重な時間なのですが、それでもどうしても見たいと思うのは私だけではないですよね。選手でもないのに、移動もしていないのに時差ボケ？ そうならないよう、仕