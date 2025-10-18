◆報知新聞社後援第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）予選会（１８日、東京・立川市陸上自衛隊立川駐屯地スタート、国営昭和記念公園ゴール＝２１・０９７５キロ）定刻の午前８時３０分に出場４２校の選手（各校１２人以内）が一斉にスタートした。スタート地点の陸上自衛隊立川駐屯地から市街地に出て１０キロを通過したが、ペースは遅め。日本テレビの中継では各校監督の「想定より遅い」との感想が紹介された