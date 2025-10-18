ものまねタレントとして活躍する原口あきまささん（49歳）が、芸能生活30周年を迎え、50歳の誕生日に都内で単独ライブ「我夢謝裸（がむしゃら）」を開催。単独としては、実に15年ぶりの開催となる。原口さんは25年前、タモリのものまねをするコージー冨田さんと組み、明石家さんまのものまねで大ブレイク。以後、そのレパートリーは200人を超え、後輩芸人たちとも積極的にライブをするなどものまね界を牽引。私生活でも2010