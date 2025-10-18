普段の料理では、どんな油を使っていますか？ 米油やオリーブオイル、ごま油など、色々ありますよね。また、料理に使う「見える油」以外にも、食品に使われている「見えない油」もあります。実は、その摂取する油の種類によって、あなたの腸内環境や体重に差が出るかもしれないのです……！そこで今回は、最新の研究で明らかになった「腸が荒れて太りやすい油」ワースト3を、根拠に基づいて解説します。逆にどんな油を選べば良いの