米GMの販売店に並んだ自動車＝7月、シカゴ（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】米政府は17日、自動車部品の輸入による25％の関税負担の軽減措置を延長すると発表した。トランプ大統領が布告に署名した。措置の期間は当初は27年4月末までとしていたが、30年4月末まで延ばす。米国に生産拠点を置く日本メーカーにも適用する。同時に、輸入する中・大型トラックに25％の追加関税を11月1日から課すことも発表した。トランプ政権は