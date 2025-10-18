箱根駅伝・予選会」（１８日、陸上自衛隊立川駐屯地〜国営昭和記念公園）第１０２回箱根駅伝（２６年１月２、３日）の出場権をかけたレースがスタートし、４２校が１０枚の本戦切符をかけた戦いに挑んだ。予選会は登録選手１４人の中から各校１０〜１２人が参加し、上位１０人の合計タイムで争う。今大会では給水にも変化が。近年マラソンでは片側にのみ配置されている給水テーブルに選手が殺到し、接触や危険な状況に陥る