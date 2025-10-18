安心して子育てができるまちを目指そうと民間企業主導の「産後ケア」の施設が静岡県富士宮市で初めてオープンしました。 立ち上げたのは助産師や保育士などの現役ママたちです。 【写真を見る】「子育てしやすいまちに変えたい」富士宮市初の民間主導の「産後ケア」施設オープン＝静岡・富士宮市 2025年10月、富士宮市にオープンした産後ケア施設「てって」。 「手と手を取り合う子育てを」という想いが込