ウクライナのゼレンスキー大統領は、アメリカのトランプ大統領との巡航ミサイル「トマホーク」の供与に関する協議の結果について「発言は控えたい」と述べ、一致点を見出せなかったことを示唆しました。ウクライナゼレンスキー大統領「（我々はトマホークなどの）長射程の兵器について、もちろん話し合いましたが、発言は控えたいと思います」ゼレンスキー大統領は17日、ホワイトハウスでのトランプ大統領との会談後、記者団の取