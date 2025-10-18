「ナ・リーグ・優勝決定シリーズ、ドジャース−ブルワーズ」（１７日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手が２年連続ワールドシリーズ進出をかけて先発マウンドに上がる。球団が公開した球場入りの様子では、シンプルなジーンズスタイルでクラブハウスへ向かう大谷の姿があった。キャップを後ろ向きにかぶり、ジーズンに白のトップスを着用した大谷。白のスニーカーに黒のバックを合わせ、ショートムービーの仕上がりに