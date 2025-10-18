株主優待による生活で知られる「桐谷さん」こと投資家で元棋士の桐谷広人さん（76）が13日放送された「月曜から夜ふかし」に出演。現在の“驚きの総資産額”を明かした。この日の放送では、約半年ぶりに真夏の桐谷さんに密着。株主優待券を手に気温35度の猛暑の中、自転車で都内から埼玉まで出かけて精力的に買い物したり、妹3人を連れてきょうだい旅行に行くなど、相変わらず元気な桐谷さんの様子などを伝えた。トークの中で、現