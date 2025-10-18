人気声優の上坂すみれさん（33）が2025年10月10日、自身のインスタグラムを更新し、ニット姿を披露した。公開録音イベントを開催上坂さんは自身がパーソナリティをつとめるラジオ番組の公開録音イベントが行われたことを報告し、「来てくださったみなさまありがとうございます〜！！」と感謝の気持ちを述べた。まら「秋の夜のさわやかな空気の中、みんなで集まって乾杯...幸せ空間です！またやりたいですね〜！」とつづっている。