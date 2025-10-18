今月、新しいJALふるさとアンバサダーがMBCを訪れ、就任の抱負を話しました。 JALふるさとアンバサダーは、日本航空グループの客室乗務員が、自身のふるさとやゆかりのある土地に移住し、地域の活性化のために活動する制度です。 JAC・日本エアコミューターの山本麻美さんが、社内公募で新たな鹿児島地区アンバサダーに選ばれ、このほど着任しました。山本さんは2年間アンバサダーを