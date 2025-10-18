米プロバスケットボールＮＢＡのブルズは１７日、河村勇輝を契約解除したことを発表した。「シカゴ・スポーツ・ネットワーク」のＫ・Ｃ・ジョンソン記者はＸで「広報は健康上の理由であることを確認している」と記している。河村は７月、ブルズと一定数ＮＢＡで出場可能なツーウェー契約を結んでいた。プレシーズンマッチでは２試合に出場。６得点８アシストを記録していたが、右脚のけがによりその後は欠場が続いていた。ツー