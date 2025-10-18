『フランス夫の愛がエグい』 ©Ikei／オーバーラップはちみつコミックエッセイ看護師として働くシングルマザーのIkeiは、炎天下でふらつく金髪ロン毛の男性を助けようと声をかけた。この記事の漫画は本サイトでご覧いただけますたったの数分話しただけで互いの共通点が山ほど見つかり、こ、これは運命……？Ikeiのために翼になりIkeiを守り続けるフランス人の夫、ダビド氏の愛が深くてエグい！お互い子連れでの国際再婚、ス