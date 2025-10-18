近年ではワキガの治療が大きく進化し、ボツリヌス毒素注射やマイクロ波による治療など、様々な選択肢が登場しています。しかし、その一方で「できれば病院に行きたくない」「知られたくない」という人もいるのではないでしょうか。今回は医療機関でのワキガ治療はどのようの行われるのかについて「秋葉原フロンティアクリニック」の鴫原先生に詳しく教えていただきました。 監修医師：鴫原 康（秋葉原フロンティアクリニック）