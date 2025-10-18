９月21日と10月９日に細貝萌社長が声明を発表し、今季はJ３残留に全精力を注ぐことになった18位のザスパ群馬。同じ下位グループを見ると、最下位のアスルクラロ沼津は、中山雅史前監督の後を引き継いだ鈴木秀人監督の立て直し策が奏功。状態が上向きつつある。19位のカマタマーレ讃岐や17位のAC長野パルセイロは勝ったり負けたりではあるが、何としても生き残ろうともがき続けている。もっとも、群馬としては他チームの動向よ