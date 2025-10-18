MBSラジオ制作でニッポン放送でも放送された『2025JERAクライマックスシリーズセ 阪神−DeNA』で解説を務めた福留孝介氏が17日、0−4の8回二死満塁の好機で空振り三振に倒れた蝦名達夫について言及した。DeNAは8回一死まで阪神先発・高橋遥人の前にノーヒットに抑え込まれるも、代打・松尾汐恩のチーム初安打をきっかけに、林琢真、度会隆輝の安打で満塁のチャンスを作る。代打・戸柱恭孝が左飛に打ち取られたところで、阪神ベ