大蔵（現財務省）の健全財政あって民滅ぶではいかん旧社会党委員長として、自民党、旧新党さきがけと連立政権を組んだ村山富市（むらやま・とみいち）元総理が10月17日、老衰のため大分市内の病院で亡くなった。101歳だった。村山氏は、戦後、地元の大分県で社会党に入党。’72年に衆院選に出馬し、初当選を果たす。党では、衆議院予算員会の理事や国対委員長を歴任し、’93年に委員長に就任した。「委員長時代も温厚な性格で知ら