一点投入でコーデを格上げできそうな黒トップスが、【GU（ジーユー）】で種類豊富に販売中。スウェットプルオーバーやリブクルーネックTなど、着回し力も高そうな黒トップスは、秋コーデに大活躍の予感。今回は、GUスタッフさんによる全身真似したくなりそうな「大人の秋コーデ」をご紹介。スタイリングを真似すれば、即おしゃれ見えを狙えるかも。 大人っぽくて秋っぽいお手本