【熟年離婚】を決意した、筆者の50代の知人女性。最初は離婚を拒否していた夫が、突如謝罪した理由とは？ モラハラ夫に長年苦しんできた 息子たちには感謝しかありません。離婚後、いい距離感になった夫とは仲良くやれています。 ※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成していま