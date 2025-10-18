自民党と日本維新の会は17日、連立政権樹立に向けた政策協議の2回目の会合を国会内で開いた。維新は国会議員定数の1割削減や企業・団体献金禁止などを提示している。 【写真】えっ藤田さんがカジュアル服！満面の笑みでＷピースまさかの“代表2ショット” 維新の藤田文武共同代表は会合後に会見。12項目について意見交換を行ったことを明かした上で「結論としては、今回の協議で大きく前進した。最終的な詰め、調整