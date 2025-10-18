総合スポーツブランドノのミズノ社はこのほど、「○○の秋」についてアンケート調査を行った。過ごしやすい気候を生かして趣味や活動を始める人が多い時期に着目し、今年度から実施。９月１７日から１９日の３日間、１６歳以上の男女を対象としたインターネットリサーチで有効回答数は１１０２。その結果によると「食欲の秋」との回答が約７２％で最も多く、次いで「スポーツの秋」が２２・４％だった。さらに「スポーツの秋」